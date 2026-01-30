"Ocesa Miente": El hashtag que sacude a México tras polémica por boletos de BTS

...

La promotora culpa al grupo coreano por los altos precios y niega nexos con la reventa, desatando la furia de la comunidad ARMY.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/01/2026 10:08 AM.
En Espectáculos y editada el 30/01/2026 10:26 AM.