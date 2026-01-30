El talento digital brilla en los TikTok Awards México 2026

Este jueves 29 de enero, la Ciudad de México se convierte en el epicentro de la creatividad digital con la llegada de los TikTok Awards 2026. Bajo la premisa de celebrar a quienes hoy dictan las reglas del contenido en internet, la ceremonia reúne a las figuras más influyentes del momento en una noche diseñada para reconocer la originalidad y el impacto viral.
La lista de invitados y nominados incluye a personalidades de diversos ámbitos que han sabido dominar el algoritmo, desde la música y la moda hasta la educación financiera. Entre los nombres más destacados de la velada figuran la cantante Belinda, la influencer Yeri Mua, el experto en finanzas Moris Dieck y el carismático Jimmy, del popular canal Pongámoslo a prueba.
Para no perderse ningún detalle del evento, la plataforma ha dispuesto una cobertura total a través de la cuenta oficial @tiktoklatam. La experiencia comienza a las 19:00 horas con la TikTok Carpet, el espacio donde los creadores lucirán sus mejores atuendos y compartirán sus impresiones antes de la gala.
Posteriormente, en punto de las 20:00 horas, dará inicio la ceremonia de premiación. Para quienes no puedan seguir la transmisión en tiempo real, se ha confirmado que habrá una retransmisión especial de 24 horas inmediatamente después de que finalice el show en vivo.
La edición 2026 abarca una amplia variedad de nichos para asegurar que cada rincón de la comunidad sea representado. Entre los galardones más codiciados de la noche se encuentran: