"La tormenta perfecta": Adal Ramones rompe el silencio tras el fracaso de "Otro Rollo"

Luego de que la gira de reencuentro del elenco de Otro Rollo fuera cancelada, las críticas no tardaron en apuntar hacia Adal Ramones. Al ser el único integrante que no firmó contrato, surgieron sospechas de una supuesta "traición" hacia sus colegas, quienes ahora enfrentan procesos legales contra las empresas organizadoras.
En una entrevista exclusiva con Fernanda Familiar, Ramones aclaró la situación y expuso los motivos reales detrás del estrepitoso fracaso del proyecto, al cual calificó como una combinación de malas decisiones.
Adal explicó que la ausencia de su firma no fue un plan con dolo, sino una recomendación legal. "Mis abogados me pidieron no firmar hasta aclarar ciertos puntos; el proceso se alargó y coincidió con el cambio de fechas de la gira", detalló.
Mientras sus compañeros —Yordi Rosado, Lalo España, Roxana Castellanos y Gaby Platas— ya estaban comprometidos legalmente, Adal seguía en negociaciones, aunque asegura que "nunca dejó de trabajar" en la preparación del show.
Para el conductor, el proyecto estaba destinado al colapso debido a una gestión deficiente por parte de los productores: