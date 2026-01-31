"Deja de mentir": Imelda Tuñón responde a Maribel Guardia y defiende a su hijo

La relación entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón ha llegado a un punto crítico. Tras las recientes declaraciones de la actriz costarricense, quien sugirió que su exnuera estaba poniendo a su nieto en su contra, Imelda rompió el silencio con un video en vivo para aclarar la situación y lanzar un contundente mensaje a la madre de su fallecido esposo.
En un intento por limpiar su imagen, Imelda cuestionó directamente a su hijo de 8 años frente a la cámara. El pequeño negó rotundamente que su madre le hablara mal de su abuela; por el contrario, explicó que su molestia actual se debe a que fue separado de su madre durante un tiempo, lo que generó un resentimiento natural en él.
Yo nunca le he hablado mal de ella. Al contrario, yo incito a que haya un perdón, explicó la joven cantante, visiblemente afectada por los señalamientos de Maribel.
A pesar del fuerte intercambio, Tuñón se mostró abierta a la posibilidad de que, en un futuro, todos puedan trabajar juntos para recuperar el vínculo familiar, siempre y cuando se detengan las mentiras públicas. Por ahora, la tregua parece estar lejos de alcanzarse.