Linet Puente defiende a Pati Chapoy: "Es como una segunda madre"

La tensión en los pasillos de TV Azteca ha subido de nivel tras las recientes declaraciones de Ernesto Hernández, exasistente personal de Pati Chapoy. Sin embargo, en medio de la tormenta de críticas y señalamientos de maltrato, la conductora Linet Puente salió en defensa de su jefa, asegurando que su relación va mucho más allá de lo profesional.
A través de las redes oficiales de Ventaneando, Linet Puente compartió una postura que busca limpiar la imagen de Chapoy. La presentadora afirmó que, aunque Pati es exigente, siempre lo hace desde un lugar de enseñanza y reconocimiento.
"Es como una segunda madre. Es la primera en reconocer tu trabajo cuando le gusta una entrevista o una cobertura", sentenció Puente, descartando que el ambiente laboral sea tóxico, como sugirieron las versiones filtradas en días pasados.
La polémica estalló durante el aniversario 30 del programa, cuando la misma Pati Chapoy acusó públicamente a Hernández de enviar boletines de prensa para desprestigiarla, atribuyendo sus acciones a un "mal karma".
Por su parte, el exasistente relató en una entrevista para el programa En Shock cómo fue su salida de la televisora: