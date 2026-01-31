Majo Aguilar revela que no ha sido invitada a la boda religiosa de Ángela y Nodal

La boda religiosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, programada para mayo de 2026, sigue dando de qué hablar, pero esta vez por las ausencias en la lista de invitados. Majo Aguilar sorprendió al confirmar que, hasta el momento, no ha recibido invitación para el enlace que se llevará a cabo en el rancho "El Soyate", en Zacatecas.
En una entrevista para el programa Ventaneando, Majo fue cuestionada sobre su asistencia al evento. A pesar de ser familia directa, la joven cantante fue clara y mantuvo la elegancia en su respuesta:
No, yo no tengo una invitación, pero siempre deseo lo mejor de corazón a todos, y más si es familia", declaró.
Pero no todo es drama familiar para Majo. La intérprete confesó que, tras su ruptura con Gil Cerezo, ha vuelto a encontrar el amor. Aunque ya inició una nueva relación, ha decidido llevarla con cautela y discreción para proteger su felicidad.
"Lo bonito se tiene que cuidar. Me estoy yendo con mucha cautela, compartiendo de a poquito porque es una persona muy linda", reveló, explicando por qué en sus redes sociales suele ocultar el rostro de su nueva pareja.
Mientras tanto, los preparativos para la boda de Ángela y Nodal continúan. Tras sus ceremonias en Roma y Morelos, la boda religiosa en Zacatecas promete ser una fiesta a puertas abiertas con una fuerte identidad mexicana, organizada personalmente por la propia Ángela. La gran duda ahora es si la lista de invitados se ampliará para incluir al resto de la dinastía Aguilar antes de que llegue el mes de mayo.