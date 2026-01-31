¿Se va de México? Maribel Guardia analiza mudarse tras conflicto con su exnuera

El entorno de Maribel Guardia ha encendido las alarmas sobre el futuro de la estrella en México. Según declaraciones de Olivia Collins, una de sus amigas más cercanas, la actriz costarricense se encuentra realizando "ajustes" profundos en su vida que incluyen no solo una mudanza de casa, sino posiblemente un traslado al extranjero.
En entrevista para el programa Hoy, Collins fue contundente al hablar sobre el estado emocional de Maribel, quien se ha visto envuelta en una agria disputa pública con Imelda Tuñón, viuda de su hijo Julián Figueroa.
"Ella está en ajustes, en cambio de casa, en cambio también de país", reveló la actriz, aunque no especificó si el destino será su natal Costa Rica o los Estados Unidos, donde su esposo, Marco Chacón, tiene proyectos profesionales.
La decisión de Maribel vendría impulsada por lo que Collins calificó como una situación "desagradable" con su exnuera. La polémica ha escalado tras revelaciones recientes:
Por ahora, el posible retiro de Maribel de las pantallas mexicanas sigue siendo una incógnita que ella misma no ha confirmado, pero el testimonio de su círculo más íntimo sugiere que la actriz busca paz lejos de los juzgados y los titulares de escándalo.