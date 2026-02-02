Billie Eilish estalla contra el ICE tras ganar la Canción del Año en los Grammy

...

La cantante utilizó su discurso de victoria para lanzar una fuerte crítica a la política migratoria, asegurando que "nadie es ilegal en tierra robada".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/02/2026 05:16 AM.
En Espectáculos y editada el 02/02/2026 05:20 AM.