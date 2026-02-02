Carín León conquista el Grammy 2026: "La música mexicana está más viva que nunca"

El sonorense se llevó el gramófono a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por "Palabra de To's (seca)", consolidando su dominio internacional.

Yelitza Espinoza el 02/02/2026
En Espectáculos y editada el 02/02/2026 06:06 AM.