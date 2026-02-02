Carín León conquista el Grammy 2026: "La música mexicana está más viva que nunca"
El sonorense se llevó el gramófono a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por "Palabra de To's (seca)", consolidando su dominio internacional.
Hermosillo está de fiesta. Carín León reafirmó su posición como el máximo referente de la nueva era del regional mexicano al triunfar en la 68.ª edición de los Premios Grammy. El intérprete de "Primera cita" se alzó con la victoria en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea, superando a fuertes contendientes como Fuerza Regida, Grupo Frontera, Bobby Pulido y Paola Jara.
Minutos después de recibir el galardón, Carín utilizó sus redes sociales para compartir su emoción y agradecer a quienes han sido parte de su ascenso meteórico: