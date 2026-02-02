Gaby Platas rompe el silencio: Acusa a Paco de la O de acoso y amenazas de muerte

...

Tras la reciente denuncia pública de Malu Carrera, la actriz decidió revelar los episodios de violencia extrema que vivió durante su matrimonio y advirtió que procederá legalmente.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/02/2026 06:53 PM.
En Espectáculos y editada el 02/02/2026 07:03 PM.