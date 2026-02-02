Gaby Platas rompe el silencio: Acusa a Paco de la O de acoso y amenazas de muerte

La controversia en torno al actor Paco de la O se intensifica. Luego de que su expareja más reciente, Malu Carrera, denunciara haber sido víctima de violencia, la actriz Gaby Platas alzó la voz para respaldar estos testimonios con su propia experiencia de supervivencia, revelando que el maltrato que sufrió llegó a niveles de peligro mortal.
En una reveladora entrevista para el programa Ventaneando, Platas recordó que su decisión de separarse del actor en 2018 no fue por falta de amor, sino por una advertencia externa sobre un posible feminicidio. La actriz detalló las amenazas directas que recibió:
Si esta persona me vuelve a contactar, se me vuelve a acercar o sigue en su fantasía de querer hablar conmigo, sí voy a proceder legalmente, sentenció la conductora.