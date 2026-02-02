Kendrick Lamar hace historia: Se convierte en el rapero más premiado en los Grammy

La noche de este domingo, el mundo de la música fue testigo de un relevo generacional en la cima del Olimpo del rap. Kendrick Lamar grabó su nombre con letras de oro al convertirse oficialmente en el rapero con más premios Grammy de todos los tiempos. Con este nuevo triunfo, el artista californiano llega a las 26 estatuillas, dejando atrás los récords de Jay-Z (25) y Kanye West (24).
La estatuilla que le permitió romper el empate histórico llegó gracias a su aclamado proyecto 'GNX'. Con esta producción, Lamar volvió a demostrar por qué es considerado el arquitecto narrativo más importante del hip-hop actual, combinando una introspección profunda con un impacto creativo que resonó con fuerza ante los miembros de la Academia de la Grabación.
La victoria de Kendrick fue especialmente significativa al producirse en una edición donde la competencia reflejaba la enorme diversidad y el empuje de las nuevas voces del género, consolidando su posición como el estándar de calidad a seguir en la industria.
Más allá de los números y las vitrinas llenas de premios, la figura de Kendrick Lamar representa una evolución para el rap. Desde sus inicios en Compton, el artista ha utilizado su plataforma para explorar temas complejos que pocos logran llevar al mainstream: