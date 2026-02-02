Luto en el cine: Fallece el actor Gerardo Taracena a los 55 años

...

Reconocido por su papel en "Apocalypto" y ganador del premio Ariel, el histrión mexicano deja un legado de versatilidad tras participar en más de 50 películas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/02/2026 05:41 AM.
En Espectáculos y editada el 02/02/2026 05:58 AM.