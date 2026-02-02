Luto en el cine: Fallece el actor Gerardo Taracena a los 55 años

El cine mexicano ha perdido a uno de sus rostros más camaleónicos. Gerardo Taracena, actor y bailarín con una sólida trayectoria internacional, falleció a los 55 años, según confirmaron figuras cercanas a su carrera como el director Beto Gómez y la productora Anna Roth. Hasta el momento, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) no ha revelado las causas del deceso.
Taracena no solo conquistó la pantalla nacional, sino que su talento lo llevó a trabajar bajo las órdenes de Mel Gibson en la épica "Apocalypto", donde interpretó al recordado antagonista. Su capacidad para transitar entre la villanía y la comedia lo convirtió en un actor imprescindible para la industria.
Entre sus trabajos más destacados se encuentran:
En una entrevista otorgada en 2018, el actor describió de forma conmovedora lo que sentía al terminar un proyecto: "Dejar a un personaje es como perder a un hijo que tuviste por un tiempo... siempre vas a querer que vuelva, siempre lo vas a extrañar".
Compañeros y agencias de representación han inundado las redes con mensajes de despedida, destacando su profesionalismo y la huella imborrable que deja en el arte dramático. Con su partida, México despide a un artista que supo encarnar la complejidad humana en cada una de sus facetas.