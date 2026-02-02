La noche de los Grammy 2026: Estos son los grandes ganadores de la industria musical

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación llevó a cabo su gala número 68, una de las más competitivas y vibrantes de los últimos tiempos. En un evento que buscó premiar tanto a leyendas consolidadas como a las voces que están rompiendo esquemas, la industria musical definió quiénes marcarán el ritmo del 2026.
Entre los nombres que resonaron con más fuerza se encuentran Kendrick Lamar y Bad Bunny, quienes reafirmaron su dominio en sus respectivos géneros. Lamar se impuso con su álbum GNX y la grabación Luther, mientras que el "Conejo Malo" triunfó con Debí tirar más fotos, llevándose el premio a Mejor Álbum de Música Urbana.
Por otro lado, Billie Eilish se llevó uno de los galardones más codiciados con "WILDFLOWER", consolidando su capacidad para crear himnos que conectan con las nuevas generaciones.
A continuación, presentamos los nombres que alzaron el gramófono en las categorías más relevantes de la noche: