"Pensé que me iba a morir": Eva María Beristain relata el trauma de un aborto clandestino

En una íntima y desgarradora entrevista para el pódcast ‘Ni nos caemos bien’, la influencer y comediante Eva María Beristain rompió el silencio sobre un episodio que marcó su vida a los 16 años: un aborto clandestino que casi le cuesta la matriz y la vida. La comunicadora, conocida por su estilo auténtico en su plataforma ‘Miss Tercer Mundo’, decidió abrir este capítulo para concienciar sobre la falta de información y los peligros de la ilegalidad.
Beristain narró que el origen de esta tragedia fue una relación con un hombre cuatro años mayor, quien la presionó para no utilizar protección. Al enterarse del embarazo, el sujeto la intimidó para obligarla a continuar con la gestación bajo la amenaza de delatarla con sus padres.
Ante la falta de opciones, Eva acudió a una clínica ilegal por la que pagó 9 mil pesos. Los detalles que describió pintan un escenario de pesadilla:
Antes de entrar al quirófano escuché a los médicos decir: ‘Creo que va a perder la matriz… esta no sobrevive’, recordó conmovida.
Hoy, Eva María es una de las voces más respetadas en internet por sus reportajes sobre desigualdad, adicciones y violencia. Comparada por algunos seguidores con la emblemática Cristina Pacheco, la creadora de contenido utiliza su plataforma no solo para el humor, sino para evitar que otras jóvenes atraviesen el trauma que ella vivió.