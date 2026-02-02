Santa Fe Klan propone tener más hijos con Maya Nazor... ¡por inseminación artificial!

En una reveladora entrevista para el pódcast de Gusgri, Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, dejó a sus seguidores con la boca abierta al hablar sobre el futuro de su paternidad y la relación con su ex pareja, la influencer Maya Nazor. A pesar de no estar juntos, el cantante expresó un profundo cariño por ella y una propuesta que ya es tendencia.
El intérprete de "Así soy" no se anduvo con rodeos al confesar que su sueño es tener entre 10 y 15 hijos. Sin embargo, lo que realmente encendió la polémica fue su intención de que todos sus descendientes compartan la misma madre:
Hoy, Ángel defiende esa cifra y asegura que no le importa en qué se gaste el dinero:
Si le sobra está bien, que lo guarde... hasta le puedo dar más. Es la mamá de Luka, ni modo que la vaya a dejar abajo.
Por ahora, Maya Nazor no ha respondido públicamente a la peculiar propuesta de su ex, pero queda claro que Santa Fe Klan está decidido a que su legado familiar sea tan grande como su carrera musical.