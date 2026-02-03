¿Bebé en camino? Ángela Aguilar y Christian Nodal planean ser padres este 2026

...

La pareja más mediática del regional mexicano habría decidido dar el siguiente paso para formar una familia, contando con el visto bueno y la alegría de Pepe Aguilar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/02/2026 09:01 AM.
En Espectáculos y editada el 03/02/2026 09:03 AM.