¿Bebé en camino? Ángela Aguilar y Christian Nodal planean ser padres este 2026

Tras superar meses de constantes rumores y críticas, Ángela Aguilar y Christian Nodal parecen haber encontrado la estabilidad definitiva. Según recientes informes de la revista TVNotas, los intérpretes no solo están más enamorados que nunca, sino que ya tienen la mirada puesta en un objetivo claro para este año: convertirse en padres.
La idea de ampliar la familia habría tomado fuerza durante las pasadas fiestas decembrinas. En las reuniones celebradas en la propiedad de Pepe Aguilar, la pareja compartió su entusiasmo con sus seres queridos. De acuerdo con fuentes cercanas, el patriarca de la dinastía Aguilar estaría muy emocionado con la posibilidad de convertirse nuevamente en abuelo, viendo este paso como la consolidación de la relación.
Pero los planes no se quedan solo en la llegada de un bebé; la pareja también estaría organizando su boda religiosa para este mismo año, la cual tendría como escenario el emblemático rancho familiar.