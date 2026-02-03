¿Benito y Gabriela regresaron? Las pistas que sugieren un recalentado tras los Grammys

Bad Bunny no solo está dominando las listas de éxitos y los escenarios más importantes del mundo; ahora también domina las teorías de romance en redes sociales. Tras ganar el prestigioso galardón a Mejor Álbum del Año (y el de Música Urbana), el "Conejo Malo" parece haber celebrado no solo con sus amigos, sino con la mujer que muchos consideran el gran amor de su vida: Gabriela Berlingeri.
Los seguidores del puertorriqueño han recopilado evidencias que parecen confirmar que Gabriela estuvo presente en los momentos más exclusivos de la gala:
Esta cuarentena me ha hecho entender que ella es la mejor compañera que yo puedo tener, dijo el cantante en 2020, una frase que hoy los fans rescatan con la esperanza de que el noviazgo sea oficial nuevamente.