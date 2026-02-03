¿Benito y Gabriela regresaron? Las pistas que sugieren un recalentado tras los Grammys

A días de su show en el Super Bowl LX, Bad Bunny celebra su triunfo como Álbum del Año en los Grammys, pero lo que realmente tiene a los fans en shock es la presencia de Gabriela Berlingeri en su círculo más íntimo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/02/2026 03:29 PM.
En Espectáculos y editada el 03/02/2026 02:23 PM.