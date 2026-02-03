Billie Eilish protesta por inmigración en los Grammy 2026, provoca reacción de Rob Schneider

La 68.ª edición de los Premios Grammy 2026 no solo dejó música, sino un encendido debate político. Al recibir el galardón a Mejor Canción del Año por su éxito "Wildflower", Billie Eilish lanzó un mensaje contundente que rápidamente se volvió viral y generó una fuerte reacción en el sector conservador de Hollywood.
Con un pin de "Fuera ICE" visible en su vestimenta, Eilish subió al escenario junto a su hermano Finneas y no dudó en usar el micrófono para la protesta social:
Nadie es ilegal en tierra robada... que se joda el ICE: es lo único que quiero decir. Tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando, porque nuestras voces de verdad importan.
El actor de Son como niños, conocido por sus posturas críticas hacia el activismo progresista, arremetió contra la cantante a través de su cuenta de X (antes Twitter). Schneider calificó el mensaje de Eilish como incongruente, señalando el estilo de vida de la artista en Beverly Hills:
Hasta el momento, Billie Eilish ha optado por no responder directamente a las provocaciones de Schneider, manteniendo su enfoque en el activismo que defendió durante la ceremonia.