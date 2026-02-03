¡BTS conquista el streaming! El gran regreso a Seúl se verá en todo el mundo

El fenómeno global BTS está de vuelta y la "locura" por su regreso ha alcanzado un nuevo nivel. Tras una pausa de casi cuatro años, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se preparan para reencontrarse con su ARMY en una gira mundial que ya es un éxito total. Sin embargo, la gran noticia para quienes no alcanzaron boletos es que la fiesta se trasladará a las pantallas de todo el planeta.
El grupo realizará un concierto histórico en la emblemática plaza Gwanghwamun de Seúl. Este evento será transmitido vía streaming para que nadie se quede fuera:
Este proyecto, producido en colaboración entre This Machine y HYBE, promete mostrar el lado más humano y profesional de los siete integrantes, ofreciendo un acceso sin precedentes a la producción de la música que marca su regreso triunfal a la industria en este 2026.