"Ella sabe cosas": Toñita lanza polémicas insinuaciones sobre el matrimonio de Carlos Rivera

La polémica vuelve a rodear a la pareja formada por Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, y esta vez la mecha fue encendida por su excompañera de generación, Toñita. Durante un evento musical en apoyo a su expareja Paolo Rubboli, la cantante veracruzana no se guardó nada al ser cuestionada sobre las constantes especulaciones que señalan el matrimonio de los Rivera-Rodríguez como una "simulación".
Toñita comparó los rumores que ella misma vivió con Rubboli —a quien la prensa señalaba por sus preferencias— con los que persiguen a Carlos Rivera desde hace años. Sin embargo, marcó una clara distancia, sugiriendo que el caso de Carlos y Cynthia es de "otros niveles":
Pese a lo explosivo de sus declaraciones, la cantante intentó matizar sus palabras al final de la entrevista para evitar conflictos legales o confrontaciones directas con Cynthia —quien ya ha mostrado molestia en el pasado—:
Lo que yo creo es que es una bonita pareja... tienen la relación que ambos han querido construir, concluyó de manera ambigua.