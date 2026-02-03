¡Felices 21! Lucero celebra la mayoría de edad de Lucerito Mijares con emotivo mensaje

El vínculo entre Lucero y su hija, Lucerito Mijares, volvió a ser el centro de atención en redes sociales. Con motivo del cumpleaños número 21 de la joven cantante, Lucero compartió una serie de fotografías y videos inéditos que reflejan la profunda complicidad y admiración que existe entre ambas.
A través de sus plataformas digitales, la intérprete de "Cuéntame" expresó su gratitud por ser testigo del crecimiento de su hija, a quien llamó su "preciosa favorita del mundo entero". El mensaje destacó no solo el amor de madre, sino el respeto por la carrera que Lucerito está forjando:
La celebración llega en un momento de gran actividad para Lucerito Mijares. Tras haber preocupado recientemente a sus fans por una intervención médica (la extracción de las muelas del juicio), la joven reapareció recuperada y lista para continuar con sus proyectos en el teatro y la música, consolidándose como una de las figuras juveniles más queridas en México.