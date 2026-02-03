¡Felices 21! Lucero celebra la mayoría de edad de Lucerito Mijares con emotivo mensaje

La "Novia de América" conmovió a sus seguidores al dedicarle palabras llenas de orgullo y amor a su hija, quien este 2 de febrero alcanzó una nueva etapa en su vida.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/02/2026 03:20 PM.
En Espectáculos y editada el 03/02/2026 01:47 PM.