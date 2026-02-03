¿Guerra en Ventaneando? Alex Bisogno analiza demandar a Pati Chapoy

Lo que comenzó como una relación profesional de años ha terminado en una confrontación que podría llegar a los tribunales. El conflicto entre Alex Bisogno y Pati Chapoy ha alcanzado su punto más crítico tras el reciente aniversario de Ventaneando, donde la titular del programa lanzó acusaciones frontales que involucran la herencia de su fallecido colaborador, Daniel Bisogno.
Durante una rueda de prensa, Pati Chapoy no se guardó nada y cuestionó públicamente la integridad de Alex Bisogno. Los puntos más polémicos de su declaración fueron:
Actualmente, Alex confirmó a la revista TVNotas que ya se encuentra asesorándose legalmente:
Estamos justamente en pláticas con los abogados para ver qué hacer, declaró, dejando abierta la posibilidad de una demanda por difamación y ataques mediáticos.