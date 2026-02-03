¡Habemus Pelea! Carlos Trejo y Alfredo Adame firman para el "King Royale 2026"

La rivalidad más surrealista de la cultura pop mexicana está por llegar a su clímax. Carlos Trejo ha confirmado que el contrato está firmado y que no hay marcha atrás: el enfrentamiento contra Alfredo Adame es una realidad para este 2026. Con su característico estilo provocador, Trejo asegura que ya tiene todo listo, incluyendo los arreglos funerarios para su rival."Ya le compré su lápida"
En declaraciones recientes, el autor de Cañitas mostró una confianza absoluta y lanzó amenazas que subieron la temperatura del encuentro:
Según Trejo, Adame intentó evitar el encuentro hasta el último segundo. El conductor acudió a una rueda de prensa en Monterrey bajo la creencia de que pelearía contra la influencer Wendy Guevara. Para su sorpresa, fue Trejo quien apareció para obligarlo a cumplir con el compromiso previo.
Él ya firmó. Yo ya estoy pagado. Es una pelea que hace años espera el público y de esta no se puede zafar, reiteró el investigador de lo paranormal.
La enemistad ha escalado durante más de 20 años: