¡Habemus Pelea! Carlos Trejo y Alfredo Adame firman para el "King Royale 2026"

Tras décadas de odio y un intento fallido en 2019, el "Cazafantasmas" y el polémico conductor finalmente se verán las caras en un ring de boxeo en Monterrey.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/02/2026 11:16 AM.
En Espectáculos y editada el 03/02/2026 11:19 AM.