Hito histórico: El K-pop gana su primer Grammy gracias al cine

...

La canción "Golden" de la película 'K-Pop Demon Hunters' rompe la racha negativa del género en los premios de la Academia y marca un precedente para la música surcoreana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/02/2026 09:08 AM.
En Espectáculos y editada el 03/02/2026 09:10 AM.