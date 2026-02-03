Hito histórico: El K-pop gana su primer Grammy gracias al cine

La industria del K-pop finalmente ha derribado el último gran muro de la música global. Durante la reciente gala de los Premios Grammy, el tema "Golden", interpretado por el grupo ficticio Huntr/x, se llevó la estatuilla a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales. Este triunfo representa la primera vez en la historia que una pieza de este género logra una victoria oficial en la ceremonia principal, superando lo hecho anteriormente por figuras como BTS o Rosé.
"Golden" no tuvo un camino fácil. Para ganar, tuvo que imponerse a bandas sonoras de producciones de alto calibre como 'Tron: Ares' y proyectos de leyendas como Elton John. La relevancia de este premio se sustenta en el fenómeno que ha sido la película de Netflix 'K-Pop Demon Hunters', la cual no solo lideró los rankings de visualización, sino que llevó su música hasta el primer puesto del Billboard Hot 100.
A pesar de la celebración, la victoria ha generado una intensa discusión digital. Algunos usuarios cuestionan si se le puede llamar K-pop debido a que:
Este Grammy no es solo un trofeo más; es la validación artística de la Academia hacia un género que a menudo era visto solo como un producto comercial. Con nominaciones pendientes en los Oscar como Mejor Película Animada y Mejor Canción Original, el fenómeno de Huntr/x demuestra que el K-pop ha trascendido las fronteras de los escenarios para conquistar el séptimo arte y la crítica especializada.