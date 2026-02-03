"Llego a los 50 con salud y fe": Daddy Yankee celebra medio siglo de vida

El "Big Boss" del reggaetón festeja su cumpleaños número 50 en una etapa de transformación espiritual, dejando atrás el género urbano para enfocarse en su camino cristiano.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/02/2026 03:38 PM.
En Espectáculos y editada el 03/02/2026 01:52 PM.