"Llego a los 50 con salud y fe": Daddy Yankee celebra medio siglo de vida

Este martes 3 de febrero, Ramón Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, alcanza la cifra dorada de los 50 años. El hombre que puso al reggaetón en el mapa global con himnos como "Gasolina" y "Despacito" celebra este hito con una reflexión profunda sobre su evolución personal y su reciente conversión religiosa.
A través de sus redes sociales, el artista compartió un mensaje lleno de gratitud, reconociendo que los desafíos han sido sus mejores maestros:
Sin embargo, el "Jefe" parece decidido a dejar que su fe guíe este nuevo capítulo de su vida, enfocándose en su propósito de "transformar vidas" más allá de los escenarios del reggaetón.