Nicki Nicole explota contra el odio en redes: "El ‘hate’ diario realmente afecta"

Lo que debía ser una noche de celebración para Nicki Nicole en la 68.ª edición de los Premios Grammy, terminó convirtiéndose en un trago amargo. La artista recurrió a su cuenta de X para pedir un alto a los mensajes de odio que ha recibido tras su paso por la alfombra roja, confesando que la crueldad de los internautas ha logrado mellar su ánimo.
Nicki se sinceró sobre el impacto psicológico que tienen las críticas constantes hacia su carrera y su identidad:
¡Por Dios, no dije eso! Hablábamos sobre un meme pedorro que decía eso, ¡del cual ella estaba al tanto! Jamás me comparé. Solo nos presentaron, pude felicitarla por su premio, reírnos y decirle que venga a Argentina, explicó.
A pesar de los ataques, la comunidad de fans de la argentina cerró filas en torno a ella, llenando su publicación de mensajes de respaldo y recordándole que su presencia en los eventos más importantes de la música es fruto de su propio esfuerzo.