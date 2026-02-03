Nicki Nicole explota contra el odio en redes: "El ‘hate’ diario realmente afecta"

La cantante argentina rompió el silencio tras recibir una ola de críticas por su asistencia a los Grammys y aclaró su polémico encuentro con Billie Eilish.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/02/2026 04:17 PM.
En Espectáculos y editada el 03/02/2026 02:03 PM.