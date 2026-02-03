Paulina Rubio contraataca: exige sanciones para Colate por filtrar datos de su hijo

La interminable batalla legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera "Colate" ha escalado a un nivel de máxima alerta. En plena disputa por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás, la cantante mexicana interpuso una contrademanda en la Corte Familiar de Miami, acusando a su exesposo de exponer la intimidad del menor de 15 años.
El conflicto estalló tras la supuesta filtración del documento elaborado por la guardiana legal del adolescente. Paulina sostiene que Colate entregó datos sensibles a terceros, violando la confidencialidad del proceso. Ante esto, la artista exige:
Esta nueva ofensiva legal ocurre en un momento decisivo: por primera vez, y con el visto bueno de ambos padres, Andrea Nicolás testificará ante la jueza. A sus 15 años, la voz del joven será fundamental para determinar con quién vivirá de forma permanente, un hecho inusual que podría poner fin a más de una década de pleitos, acusaciones de manipulación y desacuerdos públicos.