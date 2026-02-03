Paulina Rubio contraataca: exige sanciones para Colate por filtrar datos de su hijo

...

La "Chica Dorada" presentó una moción de emergencia en Miami para frenar la difusión de informes confidenciales y suspender las visitas del empresario español.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/02/2026 09:03 AM.
En Espectáculos y editada el 03/02/2026 09:08 AM.