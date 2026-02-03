¡Se salvaron de milagro! Ricardo Peralta y César Doroteo pierden todo en incendio en La Rumorosa

...

Los creadores de contenido vivieron momentos de terror cuando la camioneta en la que viajaban hacia Mexicali quedó envuelta en llamas en cuestión de segundos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/02/2026 04:16 PM.
En Espectáculos y editada el 03/02/2026 02:13 PM.