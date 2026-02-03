¡Se salvaron de milagro! Ricardo Peralta y César Doroteo pierden todo en incendio en La Rumorosa

Lo que parecía un trayecto rutinario por las carreteras de Baja California se convirtió en una pesadilla para Ricardo Peralta ("La Loba") y César Doroteo ("Teo"). Los populares influencers, conocidos por su canal Pepe y Teo, sufrieron un aparatoso incendio vehicular mientras cruzaban la zona conocida como La Rumorosa el pasado domingo.
Ricardo Peralta compartió a través de sus redes sociales videos impactantes del siniestro, donde se observa el vehículo consumido por el fuego en pleno desierto.
Este lunes, los influencers fueron captados en el aeropuerto de regreso a la Ciudad de México, aún procesando la experiencia que, afortunadamente, quedó solo en un susto material y una anécdota extrema para su carrera.