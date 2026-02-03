"Soy macho calado": Dalílah Polanco confiesa su fallida experiencia amorosa con mujeres

...

En una charla sin filtros con Mario Bezares, la actriz reveló que tras su paso por "La Casa de los Famosos" recibió múltiples propuestas de mujeres, pero admitió que "no le salió" el experimento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/02/2026 04:02 PM.
En Espectáculos y editada el 03/02/2026 02:00 PM.