"Soy macho calado": Dalílah Polanco confiesa su fallida experiencia amorosa con mujeres

La cocina de "Fonda Los Amigos", el programa conducido por Mario Bezares, se encendió con la visita de la actriz Dalílah Polanco y el influencer 'Shiky'. Entre risas y anécdotas, el "Mayito" no perdió la oportunidad de cuestionar a la exintegrante del polémico reality show sobre su vida sentimental y los pretendientes que le llovieron tras su salida.
Dalílah sorprendió a la audiencia al revelar que, aunque sí ha tenido pretendientes, la gran mayoría han sido mujeres: “No sabes la cantidad de mujeres”, confesó la actriz ante la mirada curiosa de Bezares.
Ante el comentario directo de Mario sobre los rumores de que le "tira para todos lados", Polanco respondió con la honestidad y el humor negro que la caracteriza:
Al final, el momento se selló con una analogía culinaria muy al estilo de la fonda: Es como si a tu romerito no le pones torta de camarón", dijo Bezares, a lo que Dalílah remató entre risas: "Entonces nada más sírveme un taco de mole con arroz.