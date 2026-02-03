Titi Jaques anuncia su salida de Venga la Alegría con emotivo video

Tras semanas de rumores, Titi Jaques rompió el silencio y confirmó que deja la emisión de fin de semana de Venga la Alegría. A través de un emotivo video en sus redes sociales, la comunicadora explicó que su partida no se debe a conflictos, sino al cierre natural de una etapa que le permitió crecer profesionalmente.
En su mensaje de despedida, Titi agradeció profundamente a la producción y, de manera especial, a sus compañeros de foro por el apoyo en los días difíciles y las risas compartidas.
Me voy con el corazón lleno de gratitud y de respeto... por cada reto, porque ahí es donde uno crece y yo crecí muchísimo, expresó la conductora ante sus seguidores.
Este acto generó una ola de críticas hacia la producción por parte de los internautas, quienes calificaron la publicación como una "falta de respeto y empatía" hacia la conductora, cuestionando que se normalizara un descuido de vestuario como contenido de entretenimiento.
A sus 31 años, la licenciada en Comunicación y madre de dos hijos ya visualiza su futuro fuera de la pantalla de TV Azteca: