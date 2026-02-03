Titi Jaques anuncia su salida de Venga la Alegría con emotivo video

La conductora y esposa de Pedro Prieto confirmó su salida del matutino de TV Azteca, asegurando que se va con gratitud y lista para nuevos proyectos personales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/02/2026 02:50 PM.
En Espectáculos y editada el 03/02/2026 01:26 PM.