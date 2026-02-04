Alejandro Sanz y su mensaje a Shakira: ¿Una amistad o el "planeta" donde quiere aterrizar?

El pasado 2 de febrero, Shakira sopló 49 velas, pero fue la felicitación de Alejandro Sanz la que se llevó todo el protagonismo. Con una fotografía juntos y una dedicatoria cargada de lirismo, el intérprete de "Corazón Partío" volvió a poner a prueba la imaginación de sus seguidores.
Bailar la vida, contigo, siempre. Mi Shaki, mi planeta favorito orbita otra vuelta al sol. Feliz cumple, amiga, escribió el madrileño.
El mensaje cobra especial relevancia por el presente sentimental de ambos:
Más allá de las teorías, lo que es un hecho es que Sanz fue uno de los pilares fundamentales para la barranquillera durante sus momentos más oscuros tras la ruptura con Piqué. La ambigüedad de su relación —demasiado intensa para ser solo amigos y demasiado cuidada para ser pareja— los mantiene como la pareja "platónica" favorita del pop en español.
Hoy, cuando Alejandro la llama su “planeta favorito”, el mundo del espectáculo no puede evitar preguntarse si, después de 20 años de orbitar cerca, el español finalmente buscará aterrizar definitivamente en el mundo de Shakira.