Cumbre de astros: Ricky Martin respalda el mensaje de identidad de Bad Bunny

...

El "Rey del Pop Latino" celebra la postura del "Conejo Malo" en los Grammys 2026, marcando un histórico relevo generacional.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/02/2026 08:30 AM.
En Espectáculos y editada el 04/02/2026 08:21 AM.