Dave Coulier vence al cáncer por partida doble: el actor de "Full House" entra en remisión

El carismático Dave Coulier ha dado la mejor noticia de su carrera personal: está libre de cáncer. Durante una emotiva entrevista en Good Morning America, el actor de 66 años confirmó que, tras someterse a tratamientos agresivos, ambos tumores —un linfoma no Hodgkin en etapa 3 y un cáncer de lengua— se encuentran en remisión.
Qué viaje ha sido este, expresó Coulier, quien en menos de dos años ha enfrentado dos diagnósticos consecutivos que pusieron a prueba su fortaleza física y mental.
Dave no ha transitado este camino solo. El actor destacó dos pilares fundamentales que evitaron que el cáncer se robara su bienestar emocional: