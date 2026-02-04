'Digger': El regreso de Iñárritu con Tom Cruise promete una sátira al estilo Kubrick

El próximo 2 de octubre, Alejandro González Iñárritu volverá a las salas de cine con 'Digger', un proyecto que, aunque se mantiene bajo un estricto hermetismo, ha comenzado a revelar su verdadera naturaleza. En una reciente charla con Variety, el actor Jesse Plemons ofreció las primeras pistas sólidas sobre lo que podemos esperar de esta colaboración entre el director mexicano y la estrella de Hollywood, Tom Cruise.
Plemons describió el guion como uno de los más "extraños, divertidos y trágicos" que han pasado por sus manos, estableciendo un paralelismo directo con la genialidad satírica de Stanley Kubrick.
La película se presenta con el eslogan de "una comedia de proporciones catastróficas". La trama gira en torno a Digger Rockwell (Cruise), un hombre con complejo de mesías que intenta desesperadamente salvar al mundo de una serie de desastres que, irónicamente, él mismo provocó.
Esta premisa de humor negro y paranoia política sugiere que Iñárritu explorará la fragilidad humana y el ego desde una perspectiva mordaz. Sobre el trabajo de Tom Cruise, Plemons destacó que no veremos al actor haciendo acrobacias mortales, sino entregando una actuación dramática y profunda que dejará al público asombrado.
Además de la curiosidad por ver a Cruise en un registro diferente, 'Digger' marca el reencuentro de Iñárritu con Emmanuel “El Chivo” Lubezki. La dupla ganadora del Oscar por Birdman y The Revenant vuelve a unir fuerzas para capturar la estética de esta comedia negra.
El reparto es otro de los grandes atractivos de la cinta, con nombres de peso internacional: