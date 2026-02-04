Laura Zapata entra a "La Casa de los Famosos 6": ¿Se avecina una tormenta de verdades?

El reality show más esperado de la televisión hispana ya tiene a su figura central. Laura Zapata ha sido confirmada para la sexta temporada de La Casa de los Famosos, que abrirá sus puertas el próximo martes 17 de febrero. Su participación promete ser el eje de la controversia, pues la actriz es conocida por no tener filtros, tanto en su vida familiar como en la política.
Zapata no solo entra como actriz, sino como una de las voces más críticas de la política mexicana actual. Su historial de confrontación es extenso:
Bajo la conducción de Javier Poza y Jimena Gállego, el show promete registrar cada confesión y conflicto en una convivencia que, desde antes de empezar, ya se perfila como explosiva.