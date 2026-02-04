Majo Aguilar estrena romance: un nuevo capítulo lejos de los reflectores

...

Tras su ruptura con Gil Cerezo, la heredera de la dinastía Aguilar confirma que tiene novio, pero apuesta por el misterio para proteger su relación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/02/2026 09:45 AM.
En Espectáculos y editada el 04/02/2026 09:41 AM.