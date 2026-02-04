My Chemical Romance "resucita" a The Black Parade para su regreso a México

El misterio ha terminado, pero la leyenda apenas comienza. My Chemical Romance ha paralizado las redes sociales con el lanzamiento de un video enigmático que funciona como preludio a sus esperados conciertos en el Estadio GNP Seguros. En el clip, ambientado en un noticiero ficticio de la ciudad de DRAAG, se anuncia que la banda "perecida entre llamas" en 2007 está más viva que nunca.
La narrativa juega con el hecho histórico de que la última vez que el grupo interpretó el concepto de The Black Parade en México fue en octubre de 2007, en un legendario show en el Palacio de los Deportes que quedó inmortalizado en el DVD The Black Parade Is Dead!.
El video asegura que, por órdenes de un "dictador inmortal", la agrupación regresa a la Tierra para concluir lo que dejaron pendiente hace 19 años. Esta estrategia digital no es casualidad; forma parte de la gira "Long Live: The Black Parade", la cual celebra el 20 aniversario del álbum que definió a una generación.
Los detalles que han vuelto locos a los fans incluyen:
La preventa y el furor en plataformas digitales confirman que, aunque el "Desfile Negro" fue declarado muerto en 2007, su regreso en 2026 será la resurrección más grande de la escena musical actual.