My Chemical Romance "resucita" a The Black Parade para su regreso a México

A través de un video distópico, la banda salda una deuda de casi dos décadas con la CDMX: tocarán su álbum más icónico de principio a fin.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/02/2026 12:14 PM.
En Espectáculos y editada el 04/02/2026 12:24 PM.