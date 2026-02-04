Poncho de Nigris rompe en llanto: "Mucha gente me quiere ver perder"

Entre lágrimas, el regio confiesa su miedo por llenar la Arena Monterrey con 'Ring Royale' y lanza un dardo a Adrián Marcelo por rechazar la pelea.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/02/2026 02:50 PM.
En Espectáculos y editada el 04/02/2026 04:44 PM.