Poncho de Nigris rompe en llanto: "Mucha gente me quiere ver perder"

Detrás de la imagen de seguridad y polémica que siempre proyecta, Poncho de Nigris mostró su lado más vulnerable. En una reciente entrevista con Melo Montoya, el conductor no pudo contener las lágrimas al hablar de la presión que siente como promotor de Ring Royale, el ambicioso evento que promete paralizar Monterrey este 15 de marzo.
De Nigris admitió que el peso de las expectativas y los comentarios negativos le han pasado factura. Reconoció que, debido a su personalidad, existe un sector del público que "está esperando su caída".
Como soy una persona polémica, hay mucha gente que me quiere ver perder... Estoy llorando de emoción, sé que vamos a hacer algo chingón, pero sí me pregunté: ‘¿en qué me metí?, confesó el regiomontano.
Para asegurar el éxito en la Arena Monterrey, De Nigris "tiró la casa por la ventana" con enfrentamientos que parecen sacados de un guion de película: