Preocupa la extrema delgadez de Kelly Osbourne en los Grammys 2026

...

La hija del fallecido Ozzy Osbourne sorprende con un rostro irreconocible y desata rumores sobre el uso de fármacos para perder peso tras un año difícil.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/02/2026 09:58 AM.
En Espectáculos y editada el 04/02/2026 09:55 AM.