Revelan supuestos episodios de violencia de Imelda Garza contra Julián Figueroa

La estabilidad de la familia de Maribel Guardia vuelve a estar bajo los reflectores tras las impactantes declaraciones de su sobrina, Maribel García. En una reciente entrevista para el programa Ventaneando, García afirmó haber sido testigo directo de conductas violentas por parte de Imelda Garza Tuñón hacia el fallecido Julián Figueroa.
Según el relato de García, la relación entre la pareja estaba marcada por el conflicto. Uno de los incidentes más graves que describió involucra una agresión física directa: tras una discusión, Imelda habría golpeado a Julián en el rostro con un teléfono celular, provocándole la fractura de un diente.
Asimismo, la sobrina de la actriz mencionó otro episodio alarmante en el que Garza Tuñón supuestamente arrojó acetona a los ojos del cantante. Aunque García aclaró que no presenció este último evento, aseguró que el propio Julián se lo confió en su momento.
Más allá de la violencia física, Maribel García utilizó sus redes sociales para desmentir la narrativa de una pareja unida. Según su versión: