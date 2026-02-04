Snoop Dogg pone el ritmo al relevo de la antorcha en Italia

Con su característico estilo relajado, Snoop Dogg se convirtió este miércoles en el protagonista del relevo de la antorcha olímpica. El rapero recorrió el tramo entre Gallarate y Monza, Italia, contagiando su energía a los cientos de asistentes que se reunieron para ver pasar la llama rumbo a la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno Milano-Cortina 2026.
El "Tío Snoop", quien ya tuvo una participación destacada en París 2024, reafirmó su estatus como embajador global del espíritu olímpico. Mientras avanzaba con el bastón de luz, los altavoces y los fans coreaban su icónico tema “Still D.R.E.”, transformando el evento deportivo en una auténtica fiesta callejera.
Aunque la antorcha aún tiene camino por recorrer antes de encender el pebetero en el estadio San Siro, el desfile de estrellas para la inauguración del próximo viernes 6 de febrero ya está confirmado. Bajo el concepto artístico de “Armonía”, el evento contará con figuras de talla mundial:
Los Juegos de Invierno ya han comenzado con algunas competencias preliminares este miércoles, pero la gran fiesta oficial iniciará el viernes a las 12:45 horas (tiempo del centro de México), transmitida por plataformas como Claro Sports y YouTube.