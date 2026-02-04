Snoop Dogg pone el ritmo al relevo de la antorcha en Italia

El rapero desfiló por las calles de Monza al ritmo de "Still D.R.E.", preparando el terreno para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/02/2026 11:15 AM.
En Espectáculos y editada el 04/02/2026 12:01 PM.