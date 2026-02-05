Alfombra sin drama: Christian Nodal, Cazzu y los Aguilar cancelan su asistencia a Premio Lo Nuestro

El Kaseya Center de Miami se preparaba para ser el escenario del "reencuentro del año", pero el guion ha dado un giro inesperado. A medida que se acerca el 19 de febrero, la burbuja de especulación que rodeaba a Christian Nodal, la familia Aguilar y Cazzu se ha desinflado: ninguna de las partes asistirá a la edición 2026 de Premio Lo Nuestro, desactivando cualquier posibilidad de un cruce mediático frente a las cámaras.
La trama, que mantenía en vilo a los seguidores de la prensa rosa, sugería una coincidencia incómoda entre Nodal, su esposa Ángela Aguilar y su expareja Cazzu, todos ellos con múltiples nominaciones. Sin embargo, la periodista Mandy Fridmann confirmó que ni la "Dinastía Aguilar" ni la familia "Nodalezca" caminarán por la alfombra rosa. A esta lista de ausencias se suma Belinda, quien se encuentra cumpliendo compromisos laborales en España, dejando el evento libre de los protagonistas del triángulo amoroso más mediático de los últimos tiempos.
En el caso de Cazzu, su decisión parece responder a un enfoque puramente profesional. Aunque la gala habría sido la plataforma ideal para promocionar su regreso, la cantante argentina ha preferido centrar sus energías en su próxima gira de mayo. Con boletos agotados y nuevas fechas sumándose a su itinerario en Estados Unidos, la "Jefa" optó por no forzar un "rompehielos" innecesario, confiando plenamente en el éxito que ya respalda su carrera sin necesidad de alfombras rojas.
Ante este vacío de figuras polémicas, la producción de Univisión ha ajustado su estrategia para rescatar el brillo de la noche. Con Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina como anfitrionas, la ceremonia adelantará su horario para capitalizar el alto rating que genera su antesala. Sin el morbo de los encuentros personales, los reflectores ahora apuntan a los espectáculos confirmados de Marc Anthony, Sebastián Yatra y Nathy Peluso, quienes tendrán la tarea de demostrar que, en Premio Lo Nuestro, la música sigue siendo la verdadera estrella.