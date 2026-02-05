Alfombra sin drama: Christian Nodal, Cazzu y los Aguilar cancelan su asistencia a Premio Lo Nuestro

...

Pese a la enorme expectativa por un posible encuentro en Miami, las estrellas han decidido ausentarse de la gala, dejando el protagonismo exclusivamente a la música.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/02/2026 11:28 AM.
En Espectáculos y editada el 05/02/2026 11:49 AM.