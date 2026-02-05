Alfredo Adame sale en defensa de Maribel Guardia: "Es algo demasiado esquizofrénico"

La tormenta mediática que rodea a la familia de la mítica Maribel Guardia ha sumado un nuevo y explosivo capítulo. Tras la filtración de unos impactantes videos donde se observa a Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, agrediéndose a sí misma y lanzando acusaciones sobre una supuesta "rifa" organizada por la actriz, el mundo del espectáculo ha quedado en shock. En medio de la confusión, ha sido Alfredo Adame quien decidió romper el silencio para blindar la reputación de la costarricense.
Fiel a su estilo directo y sin filtros, Adame aprovechó un encuentro con la prensa para cuestionar la salud mental y las intenciones de la joven Imelda. El actor relató que, al toparse con las imágenes en TikTok donde ella aparece golpeándose contra el suelo, su primera impresión fue de total incredulidad. Para él, estas escenas no son más que un intento desesperado por victimizarse y desviar la atención de los conflictos familiares que atraviesan.
"Se me hace algo demasiado esquizofrénico y manipulado para causar algo", sentenció Adame, quien no dudó en describir la conducta de Tuñón como una estrategia para generar lástima antes de que estallara el escándalo actual. Mientras el video sigue sumando millones de reproducciones y debates encendidos en redes sociales, el actor se mantuvo firme en su postura de que Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, han sido víctimas de calumnias sin fundamento.
Para Adame, la trayectoria de Maribel siempre se ha caracterizado por la prudencia y el respeto, por lo que tachó de absurda cualquier acusación que intente manchar su integridad. Mientras tanto, la conversación digital no se detiene; los internautas se dividen entre la preocupación por la estabilidad de Imelda y la defensa de una de las figuras más queridas de la televisión, en un drama que parece estar lejos de encontrar una solución pacífica.