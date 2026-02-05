Britney Spears revela su lucha interna: supervivencia y miedo a la familia

Britney Spears ha vuelto a sacudir las redes sociales con una confesión que mezcla el alivio de la supervivencia con el peso del trauma. A través de su cuenta de Instagram, la cantante de "Toxic" aseguró a sus más de 42 millones de seguidores que se siente "afortunada de seguir con vida" tras el trato recibido por su familia, a quienes ahora admite tenerles miedo.
Tras liberarse en 2021 de la tutela legal de 14 años encabezada por su padre, Jamie Spears, la artista ha utilizado sus plataformas para recuperar su narrativa. En esta ocasión, Britney fue contundente al afirmar que, sin importar cuánto alce la voz, su familia nunca asumirá la responsabilidad de sus actos. El mensaje llega en un momento de vulnerabilidad, donde la intérprete advierte a sus fans sobre el peligro de quienes intentan "ayudar" aislando y excluyendo a las personas, una táctica que ella vivió en carne propia.
El entorno de la estrella sigue siendo turbulento. Apenas en noviembre pasado, Britney cerró temporalmente su cuenta tras un enfrentamiento mediático con su exmarido, Kevin Federline, quien recientemente publicó un libro de memorias donde cuestionaba la salud mental de la cantante. Spears, sin embargo, se mantiene firme en su proceso de sanación, aclarando que si ha dejado de compartir sus icónicos videos de baile es únicamente por una lesión física: se ha roto un dedo del pie en dos ocasiones.
Con la frase "podemos perdonar, pero nunca olvidar", Britney cierra un capítulo más de su lucha por la autonomía. Mientras sus publicaciones desinhibidas siguen bajo la lupa de los medios, ella se refugia en una espiritualidad que describe como "misteriosa", aferrándose a la idea de que su presente, aunque marcado por el temor hacia su pasado familiar, es una victoria sobre un sistema que intentó silenciarla por más de una década.