Christian Nodal ajusta su defensa: Sus abogados renuncian en plena batalla contra Universal Music

...

El equipo legal que representaba al cantante ante la FGR se retira de su defensa directa, aunque mantendrán el cobijo jurídico para los padres del intérprete.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/02/2026 11:17 AM.
En Espectáculos y editada el 05/02/2026 11:28 AM.