Entre copas y patrullas: Adán Bañuelos es detenido tras seguir a Bella Hadid en Texas

...

El jinete de raíces mexicanas terminó en la comisaría tras una revisión policial que lo sorprendió con "ojos rojos y habla arrastrada" mientras escoltaba a la modelo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/02/2026 01:21 PM.
En Espectáculos y editada el 05/02/2026 01:24 PM.