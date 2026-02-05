La doble vida del impostor: Michelle Rodríguez revela cómo casi mete a un extraño en su casa

En el mundo de la comedia, Michelle Rodríguez es experta en arrancar carcajadas, pero detrás de su eterna sonrisa se esconde una anécdota que parece sacada de un guion de suspenso psicológico. Durante su participación en el podcast Noche de chicas, la actriz abrió su corazón para contar cómo fue víctima de un "mentiroso en serie" que estuvo a un paso de mudarse con ella bajo una identidad totalmente fabricada.
La relación avanzaba a pasos agigantados. El hombre, cuya habilidad para la ficción no conocía límites, se había ganado la confianza de los padres de Michelle y se presentaba como un exitoso abogado. Sus engaños eran tan elaborados que incluían llamadas telefónicas frente a ella sobre supuestos documentos legales e historias dramáticas sobre una ex prometida infiel. Michelle, entregada a la relación, admitió que le creía absolutamente todo, incluso cuando él inventó que acababa de descubrir la existencia de un hijo de nueve años.
La fachada comenzó a agrietarse gracias a la propia hermana del impostor, quien en una comida le reveló a la actriz que nada era real: ni el despacho, ni el título de abogado, ni el hijo secreto. Sin embargo, la verdad más perturbadora llegaría después de que Michelle decidiera alejarse por consejo de su terapeuta. Descubrió que una supuesta amiga chilena con la que chateaba frecuentemente por Facebook —y que según él era una exnovia— era en realidad el mismo hombre utilizando un perfil falso para vigilar sus pasos y manipular sus emociones.
Afortunadamente, la mudanza que él ya daba por sentada nunca ocurrió. Michelle logró cortar lazos antes de que el extraño cruzara el umbral de su nuevo hogar. Hoy, la actriz comparte esta "fantástica pero real" experiencia no solo como una anécdota de supervivencia, sino como un llamado a la intuición y a la importancia de construir vínculos basados en la honestidad, recordándonos que a veces la realidad supera a cualquier ficción de televisión.