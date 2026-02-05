"Es una abominación": David Furnish denuncia al Daily Mail por el robo de documentos privados

La batalla legal contra el gigante mediático Associated Newspapers Ltd (ANL) ha alcanzado un punto crítico. David Furnish, esposo del legendario Elton John, compareció este jueves ante el Tribunal Superior de Londres para expresar la profunda indignación que siente la pareja ante las prácticas "delictivas" del Daily Mail y el Mail on Sunday. En un testimonio cargado de impotencia, Furnish describió como una auténtica violación a su intimidad el hecho de que periodistas y detectives privados rastrearan cada paso de su vida familiar durante años.
El momento más impactante de su declaración fue el relato sobre el nacimiento de su hijo Zachary en 2010. Según Furnish, el tabloide logró obtener una copia del certificado de nacimiento antes de que ellos mismos lo tuvieran en sus manos. "Estábamos estupefactos", confesó, calificando de "abominación" el uso de información robada y la intervención de sus líneas telefónicas fijas para alimentar titulares sensacionalistas. Para el cineasta de 63 años, lo más doloroso fue ver cómo el medio utilizó sus círculos de amistades para extraer secretos personales de forma ilegal.
Este juicio no es un caso aislado. Elton John y su esposo forman parte de un bloque de siete personalidades de alto perfil —entre las que figuran el príncipe Enrique y la actriz Elizabeth Hurley— que se han unido para poner fin a décadas de espionaje mediático. Los demandantes alegan que, entre 1993 y 2018, fueron víctimas de grabaciones telefónicas, vigilancia oculta y acceso ilícito a registros médicos, como el episodio de salud que el cantante sufrió en Mónaco en 2015.
A pesar de la gravedad de los testimonios, el grupo editorial ANL mantiene una postura desafiante, rechazando tajantemente las acusaciones y asegurando que su información provino de fuentes "legítimas". Se espera que el viernes la tensión aumente aún más cuando el propio Elton John declare de forma remota, sumando su voz a un proceso que busca sentar un precedente histórico sobre los límites de la libertad de prensa y el derecho a la privacidad.