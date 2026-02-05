"Es una abominación": David Furnish denuncia al Daily Mail por el robo de documentos privados

El esposo de Elton John testificó ante un tribunal de Londres, acusando al tabloide de interceptar llamadas y obtener ilegalmente el acta de nacimiento de su hijo.

