Entre la fe y el caos: Fátima Bosch defiende su propósito como Miss Universo

Ser la mujer más bella del mundo suele ser un sueño de cuento de hadas, pero para la tabasqueña Fátima Bosch, la realidad ha tenido matices mucho más complejos. En una reciente y reveladora charla, la actual Miss Universo admitió que su camino con la corona no ha sido, ni de cerca, lo que proyectó en su mente. "Mi reinado ha comenzado de manera muy diferente", confesó, refiriéndose a un entorno que ella misma describe como caótico.
Mientras los cimientos de la Organización Miss Universo vibran debido a las investigaciones judiciales contra sus dueños —Raúl Rocha Cantú en México y Anne Jakkaphong en Tailandia por presunto fraude y delincuencia organizada—, Bosch ha decidido construir una trinchera de paz. Sin mencionar procesos legales ni entrar en terrenos pantanosos, la mexicana ha optado por un discurso donde la espiritualidad y el servicio social son los únicos protagonistas. Para ella, la corona no es un accesorio de lujo, sino una herramienta de trabajo para dar voz a quienes han sido silenciados por la sociedad.
La fe se ha convertido en su brújula en medio de la tormenta. Fátima no teme hablar de Dios como el eje que sostiene su autoestima y la fuerza que le permite poner límites en una industria que suele ser implacable. "Cualquier virtud que vean en mí es Dios actuando a través de mí", afirma con convicción, dejando claro que su prioridad es cumplir con una misión que considera divina, más allá de los ruidos administrativos o financieros que rodeen al certamen.
Esta postura marca una línea divisoria estratégica: por un lado, los conflictos de los directivos que llenan los titulares de las secciones policiales y financieras; por el otro, una Miss Universo que se aferra a su rol diplomático y humanitario. Fátima Bosch busca que su legado no sea recordado por las polémicas de sus jefes, sino por el impacto positivo y la entereza con la que ha decidido portar la banda internacional en uno de los periodos más inciertos en la historia del concurso.