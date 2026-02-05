Finneas sale al paso: El "fuego cruzado" tras el discurso político de Billie Eilish en los Grammy

La noche de los Grammy 2026 dejó una huella que va mucho más allá de las estatuillas doradas. Lo que comenzó como un triunfo artístico para Billie Eilish y Finneas O’Connell, al ganar Canción del Año por Wildflower, se transformó rápidamente en un campo de batalla ideológico que ha incendiado las redes sociales y las columnas de opinión.
Todo estalló cuando Billie, con un pin de "ICE Out" en la solapa, lanzó un mensaje que sacudió la transmisión: "Nadie es ilegal en tierras robadas". Antes de bajar del escenario, una frase censurada por la cadena, pero captada por los presentes, terminó de encender la mecha: "Que se vaya ICE", en alusión al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La postura no fue aislada, pues figuras como Bad Bunny y Justin Bieber se sumaron a la consigna, convirtiendo la gala en una plataforma de resistencia política.
Sin embargo, el activismo de los hermanos O’Connell no tardó en enfrentar una feroz contraofensiva. En redes sociales, detractores tildaron a Billie de "doble moral", argumentando que su mansión en Los Ángeles se asienta sobre territorios que históricamente pertenecieron a la tribu Tongva. Ante la ola de críticas que los calificaban de "desconectados" y "pretenciosos", Finneas decidió romper el silencio a través de Threads para blindar la postura de su hermana.
Con un tono directo y mordaz, Finneas arremetió contra quienes sugieren que los artistas deben "limitarse a la música". El productor respondió específicamente a una columna de USA Today que tachaba de "idiotas" las declaraciones políticas de las celebridades, defendiendo que usar una plataforma global para dar voz a causas sociales es una responsabilidad legítima. Para los O’Connell, el arte y la justicia social son hilos de la misma red, y el mensaje de los Grammy 2026 parece ser claro: el escenario no es solo para cantar, sino para incomodar a quienes prefieren el silencio.