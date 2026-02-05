Finneas sale al paso: El "fuego cruzado" tras el discurso político de Billie Eilish en los Grammy

El productor y hermano de la cantante respondió con dureza a las críticas que los tildan de "pretenciosos" por su activismo contra el ICE en la gala más importante de la música.

